خالد الفيصل يوجه بالتوسع في استخدام التقنية بمكة

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، باستمرار توسع الإمارة في استخدام التقنية وربطها بالجهات الحكومية وأن يكون ذلك أحد استراتيجياتها للعام الحالي 2024.
يأتي ذلك بعد أن اطّلع الأمير خالد الفيصل على تقرير الإنتهاء من ربط الإمارة تقنياً بالمحافظات، وأمانة جدة ببلدياتها الفرعية، بهدف التسهيل على المستفيدين وسرعة إنجاز معاملاتهم.