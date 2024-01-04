سوق الأولين تجربة ثقافية فريدة من نوعها تحاكي أصالة نجد خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله نائب مدير عام الجوازات في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج الأربعاء وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي 30 وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
زار الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينة تبوك.
ورحب الشيخ الخريصي بنائب أمير منطقة تبوك مقدمًا التهنئة له على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير منطقة تبوك، داعيًا المولى القدير بالتوفيق والسداد فيما كلّف به من مهام.
كما أعرب عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة تبوك على هذه الزيارة الكريمة والتي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.