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خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
خالد بن سعود يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله
المواطن - فريق التحرير

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زار الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، مساء اليوم، الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي في منزله بمدينة تبوك.

ورحب الشيخ الخريصي بنائب أمير منطقة تبوك مقدمًا التهنئة له على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبًا لأمير منطقة تبوك، داعيًا المولى القدير بالتوفيق والسداد فيما كلّف به من مهام.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة تبوك على هذه الزيارة الكريمة والتي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.

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