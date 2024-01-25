خسارة زامبيا ضد المغرب تُطيح بها خارج أمم إفريقيا 2023

انتهت مباراة زامبيا ضد المغرب مساء الأربعاء، بفوز المنتخب المغربي بهدف دون رد، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

زامبيا ضد المغرب

وسجل اللاعب حكيم زياش نجم غلطة سراي التركي الهدف الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة الـ 37.

ولم ينجح منتخب زامبيا في تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة، بفوز منتخب المغرب بهدف.

وصعد منتخب المغرب لدور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بينما ودع منتخب زامبيا البطولة من المركز الثالث برصيد نقطتين.