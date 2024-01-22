هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة روبوت دردشة ذكي يشتم شركة توصيل وعميل سقوط غينيا بيساو ضد نيجيريا بهدف أبشر: احذروا عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة غينيا الإستوائية تُمطر شباك كوت ديفوار صاحبة الأرض برباعية مُدوية قوة الأفكار ترتقي بمستوى الشراكات في منتدى الألكسو للأعمال منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف
قدم المحلل المالي والاقتصادي الدكتور محمد مكني، خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.
وقال الدكتور محمد مكني، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: إنه يجب عمل خطة لسداد الديون، أولها حصر الديون التي على الشخص، من خلال تحديد هل هو قرض شخصي أم دين بسبب بطاقات وفواتير لم تسدد.
وأضاف أنه بعد ذلك يتم البدء في عمل خطة السداد، وذلك يتم من خلال سداد الديون الأعلى تكلفة، والتي تكون عليها فوائد أعلى، أو سداد الديون الأقل تكلفة.
وأشار إلى أنه بمجرد أن يتم التخلص من أحد الديون، فسيكون هناك حافز للتخلص من دين آخر، كما وجه نصيحة قائلًا: يجب أن يكون الشخص صبورًا لأن خطة سداد الديون طويلة، تحتاج إلى صبر، وقد تضطر إلى أن تغير من سلوكياتك في التعامل مع المال، لأن كثيرًا من مشاكلنا هي أزمة إدارة مالية، ويجب عمل “كنترول” في عملية الصرف والإنفاق.