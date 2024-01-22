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خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٠ مساءً
خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون
المواطن - فريق التحرير

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قدم المحلل المالي والاقتصادي الدكتور محمد مكني، خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون لمن وقع فيها.

سداد الديون

وقال الدكتور محمد مكني، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية: إنه يجب عمل خطة لسداد الديون، أولها حصر الديون التي على الشخص، من خلال تحديد هل هو قرض شخصي أم دين بسبب بطاقات وفواتير لم تسدد.

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وأضاف أنه بعد ذلك يتم البدء في عمل خطة السداد، وذلك يتم من خلال سداد الديون الأعلى تكلفة، والتي تكون عليها فوائد أعلى، أو سداد الديون الأقل تكلفة.

نصيحة هامة

وأشار إلى أنه بمجرد أن يتم التخلص من أحد الديون، فسيكون هناك حافز للتخلص من دين آخر، كما وجه نصيحة قائلًا: يجب أن يكون الشخص صبورًا لأن خطة سداد الديون طويلة، تحتاج إلى صبر، وقد تضطر إلى أن تغير من سلوكياتك في التعامل مع المال، لأن كثيرًا من مشاكلنا هي أزمة إدارة مالية، ويجب عمل “كنترول” في عملية الصرف والإنفاق.

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