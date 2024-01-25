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خطة إعلامية لـ تعليم الرياض احتفاءً باليوم الدولي السادس للتعليم

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٥ مساءً
خطة إعلامية لـ تعليم الرياض احتفاءً باليوم الدولي السادس للتعليم
المواطن - فريق التحرير

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شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض العالم الاحتفاء باليوم الدولي السادس للتعليم 2024 والذي يصادف 24 يناير من كل عام تحت شعار “التعليم من أجل السلام الدائم”، تأكيداً على دور التعليم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم.

خطة إعلامية شاملة

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة أعدت خطة إعلامية تشمل عددًا من المنتجات الإعلامية المتنوعة والمتوافقة مع التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة.

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وأشار إلى إعداد الرسائل الاتصالية المتوافقة مع المناسبة والتي تضمنت إبراز جهود السعودية في دعم التعليم وتعزيز القيم في المجتمع لتحقيق التنمية والتطور في كافة المجالات.

وبيّن الثميري أن المنتجات الإعلامية المعتمدة في الخطة تضمنت دعم نشر المنتجات الإعلامية الخاصة بحساب وزارة التعليم وإنتاج ونشر مواد إعلامية متنوعة في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المختلفة.

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