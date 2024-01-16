خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات من أبشر هدف يعلن عن 2600 وظيفة بالقطاعات الحكومية والشركات الكبرى حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم
أكد المرور السعودي إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.
وقال المرور السعوي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور، وذلك عبر منصة أبشر.
حدد مقطع فيديو نشره حساب المرور السعودي، خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات، وجاء كما يلي:
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/a4vQ3htbD8
— المرور السعودي (@eMoroor) January 16, 2024