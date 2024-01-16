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دون مراجعة المرور

خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات من أبشر

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٨ مساءً
خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات من أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكد المرور السعودي إمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور.

وقال المرور السعوي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور، وذلك عبر منصة أبشر.

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خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات

حدد مقطع فيديو نشره حساب المرور السعودي، خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات، وجاء كما يلي:

  • تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
  • اختيار المركبات (خدمات).
  • اختيار إدارة المركبات.
  • اختيار المركبة المعنية.
  • اختيار إصدار إذن إصلاح، والضغط على علامة تأكيد الطلب.
  • سيتم إرسال رسالة نصية من أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
  • التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
  • مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.

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