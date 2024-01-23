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يتم أولًا الدخول على منصة مساند

خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٥ صباحاً
خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

جاء ذلك ردًّا من منصة مساند على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية على منصة إكس.

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وقالت مساند: إنه يمكن استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على منصة مساند.

– ثم الضغط على التعاقد.

– اختيار الخدمات.

– اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية).

نقل الخدمات

وفي سياق آخر قال البرنامج إن نقل الخدمات يتم من خلال ما يلي:

1- يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند ويتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد

2- ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

3- ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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