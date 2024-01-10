خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر

استعرضت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر”.

خطوات الاستعلام

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: إن ذلك يتضمن دخول المستفيد إلى حسابه بمنصة أبشر، ثم اختيار أيقونتي حسام المركبات، استعلامات.

وواصلت الإدارة العامة للمرور، أن المستفيد بعد ذلك عليه اختيار أيقونة استعلام المركبات المحجوزة، وعند حجز المركبة سيتم عرض معلومات تشمل، اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.