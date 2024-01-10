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خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ مساءً
خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًّا عبر منصة “أبشر”.

خطوات الاستعلام

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: إن ذلك يتضمن دخول المستفيد إلى حسابه بمنصة أبشر، ثم اختيار أيقونتي حسام المركبات، استعلامات.

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وواصلت الإدارة العامة للمرور، أن المستفيد بعد ذلك عليه اختيار أيقونة استعلام المركبات المحجوزة، وعند حجز المركبة سيتم عرض معلومات تشمل، اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة.

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