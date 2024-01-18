خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين ارتداء الكمامة ليس حصرًا على كورونا تمويل مرابحة من الأهلي السعودي لموبايلي بـ 4.8 مليار ريال شلهوب بن عبدالله الشلهوب يشكر كل من قدم واجب العزاء في وفاة ابنه يوسف أرامكو تعزز رأس مالها في خطوة لحماية الاقتصاد بعيدًا عن تقلبات الأسواق أكبر شركات البناء العالمية تتلقى عرضًا بـ 4.7 مليار دولار لبناء بحيرة تروجينا توقعات الطقس اليوم: أمطار على 8 مناطق
في إطار سعيها لتيسير الخدمات على المواطنين والمقيمين، أتاحت شركة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيًا، باستخدام رقم الحساب أو من خلال رقم الهوية الوطنية.
يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك من خلال رقم الحساب في شركة الكهرباء الذي تسجل عليه كافة الفواتير، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة، وفق الخطوات الآتية: