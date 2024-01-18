خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية

في إطار سعيها لتيسير الخدمات على المواطنين والمقيمين، أتاحت شركة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فواتير الكهرباء إلكترونيًا، باستخدام رقم الحساب أو من خلال رقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الحساب

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك من خلال رقم الحساب في شركة الكهرباء الذي تسجل عليه كافة الفواتير، وذلك عبر الموقع الرسمي للشركة، وفق الخطوات الآتية:

أدخل الاسم وكلمة المرور على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

اضغط على بوابة الاستعلام عن فواتير الكهرباء، واختر الاستعلام بإدخال رقم الحساب.

أدخل رقم الحساب، ثم اضغط استعلام، سوف تظهر لك كافة الفواتير المسجلة.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء برقم الهوية