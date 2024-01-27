خطوات التسجيل الجديد في حساب المواطن

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استعرض برنامج حساب المواطن خطوات التسجيل الجديد في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني.
ونشر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس، خطوات التسجيل في حساب المواطن، اليوم السبت وجاء كما يلي في الفيديو أدناه:
وفي وقت سابق ردت خدمة المستفيدين على عدد من الاستفسارات التي وردت إليها عبر منصة إكس حول موعد إعلان نتائج الأهلية للمسجلين الجدد بالقول: “في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ “10 ديسمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “فبراير” المقبل.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
اتبع الخطوات التالية للتسجيل في برنامج #حساب_المواطن عبر الموقع الإلكتروني.. pic.twitter.com/CyR4aQwkG9
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 27, 2024