خطوات تحديث كلمة المرور للطلاب بمنصة مدرستي

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بعد انتهاء الإجازة، والعودة إلى الفصل الدراسي الثاني، بدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن إمكانية تحديث كلمة المرور للطلاب، على منصة “مدرستي”، والتي تعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.
متابعينا الكرام :
إليكم طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي للطلبة المستجدين.#العودة_للدراسة #العالم_ینتظرك pic.twitter.com/lB63YlU7QBقد يهمّك أيضاً
— مكتب تعليم الخبر (@MOE_EPR_04) August 27, 2023