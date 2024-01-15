خطوات تحديث كلمة المرور للطلاب بمنصة مدرستي

بعد انتهاء الإجازة، والعودة إلى الفصل الدراسي الثاني، بدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن إمكانية تحديث كلمة المرور للطلاب، على منصة “مدرستي”، والتي تعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.

كيفية تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

من موقع منصة مدرستي اضغط تسجيل الدخول.

سجل بحساب مايكروسوفت، وأدخل المستخدم وكلمة المرور.

وفي لوحة التحكم بحساب مايكروسوفت، اضغط على تغيير كلمة المرور.

أدخل كلمة المرور القديمة، ثم قم بإدخال كلمة مرور جديدة، وأعد كتابتها مرة أخرى.

ثم اضغط على زر إرسال.

كيفية استرجاع كلمة المرور في منصة مدرستي؟