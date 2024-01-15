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خطوات تحديث كلمة المرور للطلاب بمنصة مدرستي

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
خطوات تحديث كلمة المرور للطلاب بمنصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

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بعد انتهاء الإجازة، والعودة إلى الفصل الدراسي الثاني، بدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن إمكانية تحديث كلمة المرور للطلاب، على منصة “مدرستي”، والتي تعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.

كيفية تحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

  • من موقع منصة مدرستي اضغط تسجيل الدخول.
  • سجل بحساب مايكروسوفت، وأدخل المستخدم وكلمة المرور.
  • وفي لوحة التحكم بحساب مايكروسوفت، اضغط على تغيير كلمة المرور.
  • أدخل كلمة المرور القديمة، ثم قم بإدخال كلمة مرور جديدة، وأعد كتابتها مرة أخرى.
  • ثم اضغط على زر إرسال.

كيفية استرجاع كلمة المرور في منصة مدرستي؟

  1. في بوابة مدرستي، ادخل عن طريق حساب مايكروسوفت، وسجل الدخول بإدخال اسم المستخدم، ثم اضغط التالي.
  2. ستظهر لك صفحة، اضغط فيها على “نسيت كلمة المرور”.
  3. عقب ذلك، سجل جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة، وهي: “اسم المستخدم ورمز التحقق المرئي”، ثم اضغط التالي.
  4. املأ جميع البيانات المطلوبة واختر طريقة استرجاع كلمة المرور، حتى يتم استعادة الحساب بنجاح.
  5. عقب ذلك، ستظهر لك قائمة تطلب إدخال كلمة مرور جديدة.

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