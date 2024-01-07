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خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٣ مساءً
خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر موقع قياس.

وأشارت الهيئة إلى أنها تمكن المستفيد بعد سداد رسوم الاختبار من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

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تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

ويتم تعديل الموعد من خلال الخطوات التالية :

  • الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع قياس.
  • تسجيل الدخول عن طريق رقم السجل المدني وكلمة المرور.
  •  اختيار الاختبارات المسجلة من خلال الصفحة الرئيسية.
  • تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه ثم الضغط على تعديل وإضافة البيانات الجديدة

يذكر أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة حيث يتم تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار.

موعد اختبار الرخصة المهنية

يشار إلى أن موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي والمحوسب تم تحديده ليكون يوم 26 يناير الجاري ويتم التسجيل فيه من خلال الخطوات التالية:

  1. الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم (تسجيل الدخول).
  2. اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، الضغط على (تسجيل) أسفل اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
  3. قراءة “ملاحظـات قبـل التسجيـل” ثم (متابعة).
  4. قراءة ” إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبـارات” والموافقة عليــها ثم (التالي)، وللاطلاع على دليل التخصصات الضغط على أيقونة (هنا) أسفل الصفحة.
  5. التحقق من صحة التخصص الظاهر ثم الضغط على (اختر)، تحديد المدينة ومقـر وموعد الاختبـار، ثم الضغط على (التالي).
  6. الاطــــلاع على بيانـات الاختبار والموافقة عليها عن طريق اختيـار (الموافقة على تسجيـل موعـد الاختبار أعلاه) ثم الضغط على (التالي) لمتابعة الدفع.

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