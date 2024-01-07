خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر موقع قياس.
وأشارت الهيئة إلى أنها تمكن المستفيد بعد سداد رسوم الاختبار من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
ويتم تعديل الموعد من خلال الخطوات التالية :
يذكر أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة حيث يتم تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار.
يشار إلى أن موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي والمحوسب تم تحديده ليكون يوم 26 يناير الجاري ويتم التسجيل فيه من خلال الخطوات التالية: