القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية العثور على أقدم ثقب أسود على الإطلاق العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟ طلاب الجوف يتأهلون إلى المربع الذهبي في فرسان التعليم السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا
حددت وزارة الصحة خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كوفيد المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا، من خلال تطبيق صحتي، مشيرة إلى أن “فعالية اللقاح المطور التي تشمل المتحورات السائدة، ويتاح للفئات العمرية بداية من 18 عاماً فأكبر.
بخطوات بسيطة تحجز موعدك لأخذ لقاح كوفيد المطور بسهولة. pic.twitter.com/LHxFk1Di5Tقد يهمّك أيضاً
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 15, 2024