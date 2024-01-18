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خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٦ مساءً
خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية
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المواطن - فريق التحرير

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حددت وزارة الصحة خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كوفيد المطور للوقاية من مضاعفات فيروس كورونا، من خلال تطبيق صحتي، مشيرة إلى أن “فعالية اللقاح المطور التي تشمل المتحورات السائدة، ويتاح للفئات العمرية بداية من 18 عاماً فأكبر.

خطوات حجز موعد أخذ لقاح كورونا المطور

  • من خلال منصة صحتي، يمكنك تسجيل البيانات المطلوبة، ثم الدخول على الخدمات.
  • اضغط على زر التطعيمات، ثم تطعيمات التابعين.
  • اختر التابع المقصود بالتطعيم، واضغط على زر حجز موعد.

الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاح كورونا المطور

  • الحوامل.
  • من يبلغون من العمر 50 عاماً وأكثر.
  • الممارسون الصحيون الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى.
  • المصابون بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، بما فيها السرطان النشط.

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