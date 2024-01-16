خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا

أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، آلية وطريقة تفعيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.

وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : “إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية”.

خطوات إنشاء بلاغ هندسي

1- أولًا : اختر نوع البلاغ

– نظام مزاولة المهن الهندسية

– معايير مزاولة المهن الهندسية

2- ثم حدد تصنيف البلاغ

3- ثالثًا عليك تحديد عنوان البلاغ

4- عليك بعد ذلك كتابة وصف عن البلاغ

5- ثم ارفع صورة البلاغ

6- تعهد بمصداقية البيانات

7- وأخيرًا قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية