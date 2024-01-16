خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا موعد مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا والقنوات الناقلة وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية جامعة الملك سعود تبتعث أكثر من 1126 طالبًا خلال 2022-2023م 12.3 مليار ريال حصيلة 191.7 مليون عملية لنقاط البيع في أسبوع إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع الدائر النيابة العامة: عقوبة التعدي على الآثار السجن وغرامة 300 ألف ريال مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر رسميًا.. انتهاء صراع النصر والاتحاد حول حمد الله المقبل: منتدى الألكسو للأعمال والشراكات مبادرة سعودية تؤسس نموذجًا جديدًا مستدامًا للمستقبل
أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، آلية وطريقة تفعيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.
وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : “إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية”.
1- أولًا : اختر نوع البلاغ
– نظام مزاولة المهن الهندسية
– معايير مزاولة المهن الهندسية
2- ثم حدد تصنيف البلاغ
3- ثالثًا عليك تحديد عنوان البلاغ
4- عليك بعد ذلك كتابة وصف عن البلاغ
5- ثم ارفع صورة البلاغ
6- تعهد بمصداقية البيانات
7- وأخيرًا قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية