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خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٧ مساءً
خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، آلية وطريقة تفعيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.

وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : “إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية”.

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خطوات إنشاء بلاغ هندسي

1- أولًا : اختر نوع البلاغ

– نظام مزاولة المهن الهندسية

– معايير مزاولة المهن الهندسية

2- ثم حدد تصنيف البلاغ

3- ثالثًا عليك تحديد عنوان البلاغ

4- عليك بعد ذلك كتابة وصف عن البلاغ

5- ثم ارفع صورة البلاغ

6- تعهد بمصداقية البيانات

7- وأخيرًا قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية

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