خطوات ورابط التسجيل في حساب المواطن رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟ تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام مشاركون دوليون في كأس العلا للصقور: العلا أروع ميدان للصقور أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023 اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج
أعاد برنامج حساب المواطن، التذكير بخطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم، بعد التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي حتى نهاية العام 2024م.
– إنشاء حساب جديد من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– تسجيل الدخول
– النقر على أيقونة البدء في بناء حسابك
– إدخال البيانات التالية “بيانات عامة، العنوان، التابعين، الحساب البنكي، المرفقات إن وجدت”.
– التأكيد ومراجعة البيانات
وبالأمس، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،
ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.