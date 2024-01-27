خطوة بخطوة طريقة رفع اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

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أتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي في حال كنت غير مؤهل لاستحقاق المعاش أو تريد تقديم شكوى تتصل بالجانب المالي للمعاش.
يذكر أنه بعد الزيادة التلقائية في المعاش (دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء) وصل دعم العائل إلى 1320 ريال بدلاً من 1100 ريال فيما بلغ دعم التابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية كان قد حدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف معاش الضمان وعند مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، فيتم الصرف في اليوم الذي يسبقه أو يليه وفقًا لما تحدده الوزارة.