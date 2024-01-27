خطوة بخطوة طريقة رفع اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي في حال كنت غير مؤهل لاستحقاق المعاش أو تريد تقديم شكوى تتصل بالجانب المالي للمعاش.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

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استعراض تفاصيل دورة الأهلية

تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم الضغط على تسليم الاعتراض.

مقدار المخصصات للمستفيدين

يذكر أنه بعد الزيادة التلقائية في المعاش (دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء) وصل دعم العائل إلى 1320 ريال بدلاً من 1100 ريال فيما بلغ دعم التابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.

موعد صرف الضمان المطور

يذكر أن وزارة الموارد البشرية كان قد حدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف معاش الضمان وعند مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، فيتم الصرف في اليوم الذي يسبقه أو يليه وفقًا لما تحدده الوزارة.