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بعد رحيله عن روما

خطوة تفصل مورينيو عن تدريب الشباب

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٦ مساءً
خطوة تفصل مورينيو عن تدريب الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزريه مورينيو، بات قريبًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد رحيله عن روما الإيطالي رسميًا.

الإقالة من تدريب روما

وقرر نادي روما، مؤخرًا إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، واحتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وتم التعاقد مع أسطورة “الذئاب” السابق، دانيلي دي روسي.

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جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر mirror

مورينيو يقترب من الشباب

وأكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن مورينيو منح موافقته بشكل رسمي لإدارة الشباب، والصفقة الآن تنتظر فقط موافقة اللجنة المالية في وزارة الرياضة”.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن المدرب البرتغالي حسم وجهته الجديدة رسميًا، بعد أيام قليلة من الرحيل عن روما الإيطالي، دون الكشف عن الفريق الذي سيتولى مهمة تدريبه.

جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @OfficialASRoma

وفي السياق ذاته، أكد موقع فوتبول إيطاليا، أن المدرب البرتغالي قريبًا للغاية من التدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وشدد على أنه منح إدارة نادي الشباب موافقته رسميًا.

وجاءت أنباء اقتراب مورينيو من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعدما أكدت تقارير أن خورخي مينديز، وكيل أعمال المدرب، تواصل مع رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لعرض خدماته عليه.

مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر romapress

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