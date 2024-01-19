خطوة تفصل مورينيو عن تدريب الشباب

أول إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد منتصف الفصل الدراسي الثاني احتجاز ساعة أرنولد شوارزنيغر الثمينة في مطار ميونخ هندرسون يجتاز الفحوصات ويوقع لأياكس رسميًا إصابة حارس الشباب بقطع في الرباط الصليبي إتاحة تراخيص التخييم في 51 موقعًا بـ8 مناطق كاسترو يختبر جاهزية أوسبينا أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة لا دليل علمي يثبت ارتباط السرطان بنوعية الطعام ترتيب مجموعة مصر يحبط الجماهير سيميوني يُغير نظام ديربي مدريد
يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزريه مورينيو، بات قريبًا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد رحيله عن روما الإيطالي رسميًا.
وقرر نادي روما، مؤخرًا إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، واحتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، وتم التعاقد مع أسطورة “الذئاب” السابق، دانيلي دي روسي.
وأكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن مورينيو منح موافقته بشكل رسمي لإدارة الشباب، والصفقة الآن تنتظر فقط موافقة اللجنة المالية في وزارة الرياضة”.
وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن المدرب البرتغالي حسم وجهته الجديدة رسميًا، بعد أيام قليلة من الرحيل عن روما الإيطالي، دون الكشف عن الفريق الذي سيتولى مهمة تدريبه.
وفي السياق ذاته، أكد موقع فوتبول إيطاليا، أن المدرب البرتغالي قريبًا للغاية من التدريب في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وشدد على أنه منح إدارة نادي الشباب موافقته رسميًا.
وجاءت أنباء اقتراب مورينيو من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعدما أكدت تقارير أن خورخي مينديز، وكيل أعمال المدرب، تواصل مع رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لعرض خدماته عليه.