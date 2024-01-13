خطوة تُشير لاقتراب رينان لودي من الهلال

تعمل إدارة نادي الهلال، على التعاقد مع نجم مارسيليا، البرازيلي رينان لودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

رئيس مارسيليا يؤكد رغبة لودي في الرحيل

وأكدت تقارير أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع رينان لودي، لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه، واقترب من حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو.

وشدد رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، بابلو لونجوريا، على إمكانية رحيل النجم البرازيلي عن الفريق في يناير الحالي، مؤكدًا العمل على التعاقد مع ظهير أيسر آخر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لموقع “فوت ميركاتو”.

رينان لودي يغيب عن مواجهة ستراسبورج

وفي الوقت الذي تُشير فيه التقارير لاقتراب اللاعب من الهلال، قرر المدير الفني جينارو جاتوزو، عدم الدفاع برينان لودي في التشكيل الأساسي لمباراة مارسيليا ضد ستراسبورج بالأمس، وأشرع أمير موريللو بدلًا منه.

وانضم لودي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.