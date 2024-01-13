Icon

انقلاب مركبة مها الحملي في رالي داكار ونقلها لمستشفى الرياض Icon ضبط 18538 مخالفاً بينهم 6 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon سعوديون يفاجئون زميلهم المصري بحضور زفافه في الدقهلية Icon 4452 زيارة تفتيشية على الأسواق والمتاجر وضبط 1296 مخالفة بالجوف Icon هل ينتقل هندرسون للدوري الإيطالي؟ Icon النصر يقترب من ضم هاري سوتار Icon الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة Icon خطوة تُشير لاقتراب رينان لودي من الهلال Icon تضاؤل فرص أيمن يحيى في المشاركة بكأس آسيا 2023 Icon شرطة تبوك تقبض على 8 أشخاص تشاجروا في محطة وقود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

خطوة تُشير لاقتراب رينان لودي من الهلال

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٣ مساءً
خطوة تُشير لاقتراب رينان لودي من الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الهلال، على التعاقد مع نجم مارسيليا، البرازيلي رينان لودي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

رئيس مارسيليا يؤكد رغبة لودي في الرحيل

وأكدت تقارير أن نادي الهلال دخل في مفاوضات مع رينان لودي، لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه، واقترب من حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو.

قد يهمّك أيضاً
الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد

الفوز الثاني بالسوبر الإسباني يشعل ديربي مدريد

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية

رينان لودي
لودي

وشدد رئيس نادي مارسيليا الفرنسي، بابلو لونجوريا، على إمكانية رحيل النجم البرازيلي عن الفريق في يناير الحالي، مؤكدًا العمل على التعاقد مع ظهير أيسر آخر خلال الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لموقع “فوت ميركاتو”.

رينان لودي
لودي

رينان لودي يغيب عن مواجهة ستراسبورج

وفي الوقت الذي تُشير فيه التقارير لاقتراب اللاعب من الهلال، قرر المدير الفني جينارو جاتوزو، عدم الدفاع برينان لودي في التشكيل الأساسي لمباراة مارسيليا ضد ستراسبورج بالأمس، وأشرع أمير موريللو بدلًا منه.

وانضم لودي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا في الصيف الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد تعاقده حتى صيف عام 2028.

رينان لودي
لودي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل لدعم الرياضة بالجوف
الرياضة

فيصل بن نواف في مباراة العروبة والجندل...

الرياضة
حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة
حساب المواطن

حساب المواطن: المكافأة الجامعية ضمن دخل الأسرة

حساب المواطن
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
الرياضة

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا...

الرياضة
جريان وتدفق السيول غرب رفحاء
السعودية اليوم

جريان وتدفق السيول غرب رفحاء

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

وظائف
حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

حضور نسائي وزوار أوروبيون في كأس العلا...

السعودية اليوم
ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي
الرياضة

ناديان سعوديان يسعيان لضم مهدي طارمي

الرياضة
شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت ديفوار يثير إعجاب جماهير الأهلي
الرياضة

شاهد .. هدف فرانك كيسيه مع كوت...

الرياضة