خطوة من يونايتد تُقرب كاسيميرو للنصر

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يبدو أن النجم البرازيلي كاسيميرو، بات قريبًا من مغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر يسعى لضم كاسيميرو، بناء على طلب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد اقتراب النجم الإيفواري سيكو فوفانا من الرحيل في الميركاتو.
وذكرت صحيفة “ديلي ستار”: “مانشستر يونايتد يخطط للتفاوض مع كاسيميرو، لفسخ عقده في صيف 2024، وقد يضطر لدفع 20 مليون جنيه إسترليني، لفتح باب الرحيل أمامه بشكل مجاني في الصيف المقبل”.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تعتقد أن الاستغناء عن النجم البرازيلي، خطوة جيدة للنادي، في ظل تلقيه أعلى راتب في الفريق.
ويرتبط النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة من الفوز 15 مرة، والتعادل مرة وخسر 3 مرات، وسجل 55 هدفًا، واستقبل 32 هدفًا.