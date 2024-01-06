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رحب بضيوف خادم الحرمين وأكد على التناغم مع الشؤون الإسلامية 

خطيب المسجد النبوي: تعزيز تجربة الزائرين لإيصال رسالة الحرمين الوسطية

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٤ مساءً
خطيب المسجد النبوي: تعزيز تجربة الزائرين لإيصال رسالة الحرمين الوسطية
المواطن - فريق التحرير

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رحب إمام وخطيب المسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بضيوف خادم الحرمين الشريفين في رحاب المسجد النبوي، سائلًا الله -عز وجل- أن يتقبل منهم مناسكهم، ثم تحدث عن جهود الدولة في عمارة الحرمين الشريفين دينيًا، وإثراء تجربة القاصدين، مقدمًا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافته لهم.

التمسك بالدين

وقال فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، في كلمة توجيهية أثناء لقائه بضيوف خادم الحرمين الشريفين بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة: إن مما يعين على التمسك بالدين والسير على منهجه القويم؛ استشعار نعمة الإسلام، وأن هذا الدين كامل شمولي، واقتران شكر الله -تعالى- بأن جعلنا مسلمين بالعمل بتشريعات الإسلام، والتزام أوامره واجتنابه نواهيه.

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وأكد فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال لقائه بضيوف خادم الحرمين الشريفين؛ على أهمية التوحيد في حياة المسلم، وإخلاص العمل لله -تعالى-، وأن الأخوة الإسلامية نعمة لا تضاهى؛ إذ تمتاز هذه الأمة بأنها كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

التحلي بالأخلاق

وأوصى فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضيوف خادم الحرمين الشريفين؛ بوجوب تحلي المسلم بالأخلاق الفاضلة، والآداب السامية، والتمسك بالعقيدة الصحيحة، والتفقه في الدين، والحرص على تنشئة الجيل المسلم خادمًا لدينه ووطنه، مع غرس الوسطية والاعتدال، والتحذير من التطرف والغلو والانحراف والانحلال.
وثمن فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي؛ جهود معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتعزيز مبادرة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على التناغم والتكامل؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين.

 

وتقدمً فضيلة الشيخ الدكتور: حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، في نهاية لقائه بضيوف خادم الحرمين الشريفين؛ بالشكر العاطر لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على استضافة 1000 معتمر من جميع دول العالم خلال هذا العام 2024، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

إثراء تجربة الزائرين

ويعد إثراء تجربة الزائرين والقاصدين للحرمين الشريفين دينيًا؛ من مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث رسالة الحرمين الوسطية عالميًا، واستغلال شرف المكان كقوة تأثيرية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل في العالم، من مهد الإسلام ومأرز الإيمان.

وتحرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التناغم والتكامل والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لإثراء تجربة القاصدين دينيًا.

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