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التحالف أكد على التزام الدول الأعضاء بالوحدة والتماسك

خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار
المواطن - فريق التحرير

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أعاد تحالف “أوبك+” التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالوحدة والتماسك ومواصلة جهودها لدعم استقرار سوق النفط.

وفي بيان رسمي، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول: “تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارج “أوبك” بالوحدة والتماسك، فضلاً عن استمرارها في تعاونها، وبذل جهود حثيثة للحفاظ على استقرار سوق النفط”.

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وتواجه أسعار النفط انخفاضاً كبيراً في الفترة الأخيرة، إذ سجلت أكبر هبوط سنوي منذ 2020، وسط مخاوف من تخمة الإنتاج من خارج دول تحالف “أوبك+”، الذي اتفق في اجتماعه الأخير على تخفيض الإنتاج خلال الربع الأول من 2024 بنحو 900 ألف برميل يومياً.

أهم قرارات أوبك+

أصدرت دول “أوبك+” قرارات بشأن الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وفق القواعد الآتية:

  1. سيتم التخفيض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إضافيًا.
  2. سيكون هذا الإجراء ساري المفعول طيلة الربع الأول من العام 2024.
  3. قد يبدأ التحالف في إعادة الكميات المخفضة تدريجيًا، اعتمادًا على ظروف السوق.
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تخفيض إنتاج السعودية من النفط

  • تخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2024.
  • ستعمل روسيا على زيادة خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية من 300 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل يومياً.
  • سيخفض عدد من دول أوبك+ الأخرى الإنتاج بنحو 700 ألف برميل.

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