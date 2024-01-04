خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار

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أعاد تحالف “أوبك+” التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالوحدة والتماسك ومواصلة جهودها لدعم استقرار سوق النفط.
وفي بيان رسمي، قالت منظمة الدول المصدرة للبترول: “تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارج “أوبك” بالوحدة والتماسك، فضلاً عن استمرارها في تعاونها، وبذل جهود حثيثة للحفاظ على استقرار سوق النفط”.
وتواجه أسعار النفط انخفاضاً كبيراً في الفترة الأخيرة، إذ سجلت أكبر هبوط سنوي منذ 2020، وسط مخاوف من تخمة الإنتاج من خارج دول تحالف “أوبك+”، الذي اتفق في اجتماعه الأخير على تخفيض الإنتاج خلال الربع الأول من 2024 بنحو 900 ألف برميل يومياً.
أصدرت دول “أوبك+” قرارات بشأن الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وفق القواعد الآتية: