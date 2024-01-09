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خلال ساعات.. إيداع حساب المواطن للدفعة الـ 74 شاملاً الدعم الإضافي

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٨ مساءً
خلال ساعات.. إيداع حساب المواطن للدفعة الـ 74 شاملاً الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب مستفيدو حساب المواطن، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين شاملاً الدعم الإضافي، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء 10 يناير الجاري.

وتشمل مستحقات الدعم لشهر يناير الدفعة الرابعة والسبعين لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

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