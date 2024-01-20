دافوس: اقتصاد 2024 يشهد حالة من التوازن وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً السعودية قدمت عرضًا رائعًا أبهر الحضور في منتدى دافوس العالمي صندوق الاستثمارات يضخ ملايين الدولارات في بطولات السباق الكهربائية 6 أضرار لزيادة تناول فيتامين سي مايكروسوفت تتعرض للقرصنة بهدف التجسس فريق السعودية ينافس ريتشارد ميل في نهائي العلا لبولو الصحراء وقف إنتاج مازدا 6 في اليابان 3 أرقام قياسية لـ الأردن ضد كوريا الجنوبية طيران ناس يطلق برنامجاً لتدريب طواقم الضيافة والخدمات الأرضية لرعاية المسافرين ذوي اضطراب طيف التوحد آرسنال يستعيد ذاكرة الانتصارات بخماسية في كريستال بالاس
يمر العالم بحالة من التوازن غير المستقر وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً طغت عليها مجموعة مخاطر جيوسياسية، بحسب الجلسة النهائية لمنتدى دافوس 2024.
واتفقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وأقرانها، مع اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي فعالياته، على أن احتمالات تراجع معدل التضخم، وحدوث انتعاش للتجارة العالمية يشجع المستثمرين نوعاً ما رغم ظروف الحرب والنهج الشعبوي.
قالت لاغارد، أمام الحضور في المنتجع السويسري دافوس: “الوضع الطبيعي، هذا ما بدأنا نشاهده”. وأضافت: “لكن لا يعني ذلك أننا على وشك العودة للحالة الاعتيادية التي كنا نعرفها”.
وشهد اختتام المنتدى الاقتصادي، تكليف الجلسة المكونة من 6 أعضاء بتلخيص المزاج السائد في منتدى دافوس بعد مضي أسبوع من النقاشات، إذ يميل المشاركون إلى تبني توقعات عالمية شجاعة، ما يبرز احتمالية تفادي الوقوع في ركود حاد على الأرجح رغم تشديد السياسية النقدية بطريقة غير مسبوقة للسيطرة على معدلات التضخم.
قوضت المخاوف الجيوسياسية هذا التفاؤل في بعض الأحيان، إذ تلوح في الأفق حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتوترات أزمة البحر الأحمر أيضاً. كما استقبل العديد من الحاضرين بقلق فوز دونالد ترمب بولاية آيوا الاثنين الماضي، ما وضعه على طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري.
أعربت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا عن أسفها قائلة إنه “توجد شكوك كثيرة، بالطبع، حول كل الانتخابات التي نراها عبر كافة أنحاء العالم وما قد تتمخض عنه”. واتفقت مع وجهة نظر لاغارد حول أن العالم ربما يتجه نحو استعادة وضعه الطبيعي، لكن تلك العملية، في نفس الوقت بالتأكيد، ليست الطبيعية كما كنا نعلمها.
تم الاستدلال بصوة متكررة باحتمال فوز ترمب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية خلال حلقة نقاشية ترأستها فرانسين لاكوا من تلفزيون “بلومبرغ”. اتخذت “لاغارد” موقفاً متفائلاً، قائلة إن “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، وحثت على الضغط من أجل تدعيم أوروبا بواسطة تأسيس “سوق موحدة حقيقية”، فيما كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر تحفظاً.
وتابع: “نتكلم كثيراً عن دونالد ترمب في أوروبا، إلا أن القيام بواجبنا يمثل الطريقة الأفضل للإعداد لفوزه بولاية ثانية محتملة، وهذا يتضمن قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا”.
ويرى ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لشركة “كارلايل غروب” (Carlyle Group)، أنه بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه ركوداً سياسياً، في ظل كل المخاطر التي تنطوي عليها بقية دول العالم.
أضاف روبنشتاين، الذي يقدم أيضاً عرضاً على تلفزيون “بلومبرغ”: “جميع ما يصدر عن كل مرشح تقريباً ربما لن يكون صحيحاً فيما يتعلق بما سيجري مستقبلاً، لأنهم ربما لن يتمكنوا من الوفاء بما يزعمون أنهم سيقومون به”.
جاءت الظروف المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من بين المخاوف التي كثيراً ما جرى التعبير عنها خلال أسبوع الفعاليات. ربما ألمح رئيس سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام إلى ذلك عندما صرح بإن “أهم مجالات السياسات الاقتصادية العامة وأكثرها تجاهلاً هو الإصلاح المالي”.
ذكر “روبنشتاين” تحديداً الصعوبات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: “إذا لم نحل هذا الأمر، فسيحدث أمر ما للدولار الأمريكي. وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من تحسين عملية تنظيم تصرفاتها المالية، في مرحلة ما، سيفعل الناس ما فعلوه بالجنيه الإسترليني البريطاني والغيلدر الهولندي منذ أعوام”.
في وقت سابق من أسبوع المنتدى، وصف المدير المالي لبنك “دويتشه بنك”، جيمس فون مولتكه، الوضع بأنه لحظة مذهلة له، بسبب دهشته من صمود الاقتصادات والأسواق المالية، بينما كان الأستاذ بجامعة “هارفارد”، كين روغوف، قلقاً من أن “الوضع الجيوسياسي لم أشاهد له مثيلاً على مدى حياتي المهنية”.
اختار ليندنر أن يأخذ الاتجاه الأكثر إيجابية. ووصف بلاده بأنها تعاني من بعض المتاعب على عكس تشبيهها بـ”الرجل المريض” التي ارتبط بوصفها من جديد في الآونة الأخيرة. وكان أيضاً أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد العالمي. واختتم بقوله “إنه وضع طبيعي جديد ينبغي لنا أن نكون جاهزين له. لقد منحتني 2023 الأمل”.