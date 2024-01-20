دافوس: اقتصاد 2024 يشهد حالة من التوازن وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً

يمر العالم بحالة من التوازن غير المستقر وسط ظروف اقتصادية أكثر اعتدالاً طغت عليها مجموعة مخاطر جيوسياسية، بحسب الجلسة النهائية لمنتدى دافوس 2024.

اختتام منتدى دافوس

واتفقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وأقرانها، مع اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي فعالياته، على أن احتمالات تراجع معدل التضخم، وحدوث انتعاش للتجارة العالمية يشجع المستثمرين نوعاً ما رغم ظروف الحرب والنهج الشعبوي.

قالت لاغارد، أمام الحضور في المنتجع السويسري دافوس: “الوضع الطبيعي، هذا ما بدأنا نشاهده”. وأضافت: “لكن لا يعني ذلك أننا على وشك العودة للحالة الاعتيادية التي كنا نعرفها”.

تفادي الوقوع في ركود حاد

وشهد اختتام المنتدى الاقتصادي، تكليف الجلسة المكونة من 6 أعضاء بتلخيص المزاج السائد في منتدى دافوس بعد مضي أسبوع من النقاشات، إذ يميل المشاركون إلى تبني توقعات عالمية شجاعة، ما يبرز احتمالية تفادي الوقوع في ركود حاد على الأرجح رغم تشديد السياسية النقدية بطريقة غير مسبوقة للسيطرة على معدلات التضخم.

قوضت المخاوف الجيوسياسية هذا التفاؤل في بعض الأحيان، إذ تلوح في الأفق حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتوترات أزمة البحر الأحمر أيضاً. كما استقبل العديد من الحاضرين بقلق فوز دونالد ترمب بولاية آيوا الاثنين الماضي، ما وضعه على طريق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري. تأثير الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي أعربت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيوالا عن أسفها قائلة إنه “توجد شكوك كثيرة، بالطبع، حول كل الانتخابات التي نراها عبر كافة أنحاء العالم وما قد تتمخض عنه”. واتفقت مع وجهة نظر لاغارد حول أن العالم ربما يتجه نحو استعادة وضعه الطبيعي، لكن تلك العملية، في نفس الوقت بالتأكيد، ليست الطبيعية كما كنا نعلمها. تم الاستدلال بصوة متكررة باحتمال فوز ترمب بالرئاسة الأمريكية للمرة الثانية خلال حلقة نقاشية ترأستها فرانسين لاكوا من تلفزيون “بلومبرغ”. اتخذت “لاغارد” موقفاً متفائلاً، قائلة إن “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”، وحثت على الضغط من أجل تدعيم أوروبا بواسطة تأسيس “سوق موحدة حقيقية”، فيما كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أكثر تحفظاً. وتابع: “نتكلم كثيراً عن دونالد ترمب في أوروبا، إلا أن القيام بواجبنا يمثل الطريقة الأفضل للإعداد لفوزه بولاية ثانية محتملة، وهذا يتضمن قدراتنا على الدفاع عن أنفسنا”.