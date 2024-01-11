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البرد له بداية وشدة ونهاية

دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الأرصاد الجوية د خالد الزعاق، دخول موسم الشبط والرياح الماكرة الأيام الحالية.

بداية وشدة ونهاية

وتابع الزعاق أن البرد له بداية وشدة ونهاية، فيبدأ نسمات مشوبة ببرودة وتصفر الأجساد من كثرة الأمراض وذلك في شهر سبتمبر، ويسمى موسم الأصفري.

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وأضاف أن هبوب الرياح الشمالية الباردة يشتد بعد ذلك وتزرق الأجساد منها فيسيمها العامة موسم الأزيرق في شهر ديسمبر ويناير، وينتهي بهبائب غبارية تحمر لها وجه السماء ويسميه العامة “الأحيمر” في شهر إبريل، مشيرًا إلى أن المربعانية والشبط أشهر مواسم السنة.

موسم الشبط

وأردف خبير الأرصاد، أنه خلال الأيام الحالية يدخل علينا موسم الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلية (المربعانية، الشبط، العقارب) والشبط موسم الرياح الماكرة غير المستقرة ومدته 26 يومًا.

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