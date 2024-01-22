دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول نتائج البحث بجوجل لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدمًا أمام المئات من موظفيه إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان فراس البريكان يكشف ما طلبه مانشيني القبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي بالمهد مانشيني: راضٍ عن الأداء وحققنًا فوزًا مستحقًّا المنتخب السعودي يواصل عادته في كأس آسيا تحدي التطبيقات القرآنية يختتم التسجيل بمشاركة 2000 مسجل من 42 دولة
هيمن محرك البحث جوجل منذ فترة طويلة على عالم البحث عبر الإنترنت، مع ذلك فجرت دراسة جديدة مفاجأة حول عملاق البحث كاشفة تراجعه عندما يتعلق الأمر بتزويد المستخدمين بنتائج عالية الجودة.
أكمل باحثون من جامعتي “لايبزيغ” و”باوهاوس فايمار”، ومركز تحليلات البيانات القابلة للتطوير والذكاء الاصطناعي مؤخرًا دراسة مدتها عام كامل لتحليل نتائج البحث ليس من جوجل فحسب، بل من “بينغ” وDuckDuckGo أيضًا.
وتناولت الدراسة على وجه التحديد عمليات البحث الخاصة بمراجعة المنتجات، وهو مجال يثير قلقًا متزايدًا، حيث أكدت النتائج ما لاحظه العديد من الباحثين من ناحية انخفاض الجودة من المواقع التي تركز على خوارزميات البحث عن المنتجات، بحسب موقع “إنديان إكسبرس”.
وتنبع المشكلة إلى حد كبير من التوجه والتركيز على التسويق حيث تعتمد المنشورات عبر الإنترنت بشكل كبير على الروابط التابعة لتحقيق الدخل من محتواها.
وعندما ينقر المستخدمون على أحد هذه الروابط ويقومون بعملية شراء على موقع مثل أمازون، يتلقى موقع الإحالة عمولة صغيرة.
وأدى نموذج العمل إلى انفجار في مراجعة المنتجات السريعة ومقالات موجزة تهدف إلى زيادة حركة المرور التابعة بدلًا من توفير معلومات مفيدة.
إلى ذلك قام مؤلفو الدراسة الجديدة بتحليل أكثر من 7 آلاف مصطلح بحث عن المنتج ووجدوا أن الصفحات التي احتلت أعلى مرتبة من قبل جوجل وغيرها من المرجح أن يتم تحميلها بروابط تابعة ومحتوى أقل جودة. وبشكل أساسي، المواقع التي تركز على تحسين محركات البحث (SEO) بدلًا من قيمة الناشر هي التي تفوز بمعركة الشهرة.
وقاومت جوجل هؤلاء الذين يمارسون تحسين محركات البحث، حيث قامت باستمرار بتعديل خوارزمياتها لاكتشاف المحتوى التابع منخفض القيمة وخفضه.
وكتب الباحثون: “إن تحسين محركات البحث هي معركة مستمرة، ونحن نرى أنماطًا متكررة من التعليقات غير المرغوب فيها التي تدخل النتائج وتخرج منها، حيث تتناوب محركات البحث ومهندسو تحسين محركات البحث على ضبط معاييرها”.
ووجدت الدراسة أن هذه التغييرات أدت فقط إلى تحسينات مؤقتة. ويجد مرسلو البريد العشوائي SEO في النهاية حيلًا جديدة للتغلب على النظام.
في المقابل بينما ترسم النتائج صورة قاتمة، فقد وجدت الدراسة جانبًا إيجابيًّا لجوجل على الرغم من خسارتها في عمليات البحث عن المنتجات.
فيما لا يزال أداء جوجل أفضل بكثير من منافسيها “بينغ” وDuckDuckGo. كما تحسنت جودة البحث عن منتجات جوجل على مدار فترة الدراسة.