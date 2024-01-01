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درجة الحرارة في طريف 4 مئوية

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٣ مساءً
درجة الحرارة في طريف 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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سجلت مدينة طريف 4 درجات مئوية كأدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم بين المدن السعودية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد فقد سجلت كل من القريات وتبوك 5 درجات فيما سجلت عرعر والجوف 9 درجات مئوية.

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حالة الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

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