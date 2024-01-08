دعوات الشفاء تُحيط خالد بن عبدالله

قام الرياضيون والجماهير بدعم رمز النادي الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء اليوم الاثنين.

الأهلي يتمنى الشفاء لرمزه

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورة للأمير خالد بن عبدالله، وعلق قائلًا: “ألف بسم الله عليك .. الحمد لله على سلامتك”، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي تمنت الشفاء العاجل له.

الجماهير تدعم خالد بن عبدالله

وكشف محمد القرني حالة الرمز الأهلاوي، وقال: “دخل الأمير خالد بن عبدالله أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية، وقرر الأطباء التنويم للراحة، وحالته مستقرة ولله الحمد، نسأل الله الشفاء العاجل له، وأن يمن عليه بالصحة والعافية”.

وعلق أبو عامر، قائلًا: “كل الأمنيات بالشفاء لـ رمز النادي الأهلي الأمير خالد بن عبدالله بعد دخوله لأحد المستشفيات في جدة، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويلبسه لباس الصحة والعافية”.

وقال حساب “أهلاوي ملكي وأفتخر”: “ألف ألف سلامة عليك يا رمز الأهلي والرياضية السعودية”، وكتب هيثم: “كل الأمنيات الصادقة وتمنياتنا للشفاء العاجل للأمير خالد (أبو فيصل) رمز الأهلي”.

وأضاف علي الحربي: “الله يحفظه ويديمه لنا رمز الأهلي والرياضة السعودية”، وعلق أبو بسمة، قائلًا: “الله يحفظه رمز الأهلي الخالد”، وقال علي جابر: “قدامك العافية يا الحبيب الغالي”، وكتب فهد: “ألف لا بأس يا رمزنا الغالي”.