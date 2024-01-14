دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية إلزامي بدءًا من الغد

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أعلنت الهيئة العامة للعقار أن غدًا الاثنين سيبدأ حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية في إيجار.
وحسب ما نقلته “الإخبارية”، قالت هيئة العقار إن الدفع يصبح إلزاميًا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، موضحة أنه لن يعتمد بعد هذا التاريخ أي إثبات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار.
وأضافت أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية:
فيديو | غدا.. بدء حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/VqCtbFdLg4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2024