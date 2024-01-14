دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية إلزامي بدءًا من الغد

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن غدًا الاثنين سيبدأ حصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية في إيجار.

دفع إلزامي

وحسب ما نقلته “الإخبارية”، قالت هيئة العقار إن الدفع يصبح إلزاميًا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة، موضحة أنه لن يعتمد بعد هذا التاريخ أي إثبات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار.

وأضافت أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية

يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول على القائمة “المالية” في إيجار واختيار “عرض الفواتير”.

اختيار العقد ثم “إجراء دفعة”.

سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.

إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.

تسجيل بيانات بطاقات مدى واختيار “الدفع الآن” أو السداد عن طريق “Apple Pay”.