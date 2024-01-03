دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

كشف الأستاذ الدكتور يوسف الرميح، المستشار الأمني في مكافحة الجريمة والإرهاب، عن العلامات التي قد تشير إلى وقوع الأبناء في سن مبكرة كضحايا للتنظيمات والجماعات الإرهابية.

استقطاب الأطفال

وقال الرميح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن هناك بعض العلامات التي تكشف عن استقطاب الأطفال من قبل تلك المنظمات من بينها ما يلي:

حرص الطفل على لعب لعبة معينة أو على جهاز معين في وقت محدد.

تغيير الطفل اسمه أو كنيته فمثلا من أحمد أو عبدالرحمن إلى أبو فلان مثل الأسماء الحركية المستخدمة من قبل الإرهابيين.

الابتعاد عن الأسرة والعزلة الاجتماعية.

الحديث بكثرة عن الموت ونصرة الجهاد والحور العين.

سب الدولة أو الوطن القومي والتطاول على العلماء وقادة البلاد.

المشاركة في طباعة منشورات أو مطبوعات وتوزيعها.

المشاركة في جمع الأموال والتبرعات دون علم الأسرة.

مراقبة الأبناء

ولفت إلى أن هذه العملية قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر داعيًا الآباء والأمهات إلى متابعة أوضاع الأبناء ومراقبة تصرفاتهم غير المعتادة.

وكانت رئاسة أمن الدولة حذرت من وقوع الأطفال ضحية للتجنيد من التنظيمات الإرهابية بسبب عدم متابعة الآباء لأبنائهم أثناء استخدام الأجهزة والألعاب الإلكترونية.