سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ذروة شهب الرباعيات في 2024 فجر الخميس أمطار جازان تسيل الأودية والدفاع المدني يحذر دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار سعر الذهب في السعودية اليوم مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض
كشف الأستاذ الدكتور يوسف الرميح، المستشار الأمني في مكافحة الجريمة والإرهاب، عن العلامات التي قد تشير إلى وقوع الأبناء في سن مبكرة كضحايا للتنظيمات والجماعات الإرهابية.
وقال الرميح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن هناك بعض العلامات التي تكشف عن استقطاب الأطفال من قبل تلك المنظمات من بينها ما يلي:
ولفت إلى أن هذه العملية قد تستغرق من 3 إلى 6 أشهر داعيًا الآباء والأمهات إلى متابعة أوضاع الأبناء ومراقبة تصرفاتهم غير المعتادة.
وكانت رئاسة أمن الدولة حذرت من وقوع الأطفال ضحية للتجنيد من التنظيمات الإرهابية بسبب عدم متابعة الآباء لأبنائهم أثناء استخدام الأجهزة والألعاب الإلكترونية.
فيديو | "مرحلة تجنيد الطفل من 3 إلى 6 أشهر"..
المستشار في مكافحة الجريمة والإرهاب د. يوسف الرميح: التحدث عن الجهاد والموت وحور العين وسب الدولة دلالات على وقوع الطفل بين أيادي منظمات إرهابية #برنامج_اليوم pic.twitter.com/4upFjKlKSk
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 3, 2024