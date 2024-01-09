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اللاعب يرفض تجديد عقده مع النصر

دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢١ مساءً
دليل يُقرب أيمن يحيى من الهلال
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن اللاعب أيمن يحيى نجم نادي النصر، أصبح قريبًا من الانضمام لنادي الهلال، وذلك بعدما رفض أكثر من مرة تجديد عقده مع أصفر الرياض.

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه في منصة “إكس”: “وحتى لو فيه عرض رابع سيرفضه”.

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ورغم أن يحيى واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب لويس كاسترو في مركز الظهير الأيسر، لكن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج أسوار أصفر الرياض.

ولعب يحيى مع نادي النصر 16 مباراة في الموسم الحالي بواقع 8 مباريات في الدوري السعودي و4 مباريات في دوري أبطال آسيا، وخاض 3 مباريات في كأس الملك وقدم خلالهم هدفًا واحدًا وصنع تمريرة حاسمة.

ويرغب الهلال في ضم أيمن يحيى لدعم مركز الظهير الأيسر في يناير الجاري.

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