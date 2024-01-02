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في ظل خلافه الحالي مع المدرب جيسوس

دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٣ مساءً
دليل يُقرب سلمان الفرج من الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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ألمحت تقارير إعلامية أن سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، بات قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه في منصة “إكس”: “الأهلي قطع شوط كبير نحو التعاقد مع محور محلي بارز، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي”.

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خلاف سلمان الفرج مع جيسوس

وتكهنت جماهير الكرة السعودية بأن المحور البارز والمقصود هو اللاعب سلمان الفرج وذلك في ظل رغبته في مغادرة الهلال بسبب خلافه مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: ”جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.

1 - سلمان الفرج

وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.

1 - سلمان الفرج

وتابع: ”عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.

1 - سلمان الفرج

 

 

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