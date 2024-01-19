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دليل يُقرب كاسيميرو من النصر

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٥ مساءً
دليل يُقرب كاسيميرو من النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح اللاعب البرازيلي كاسيميرو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا من الانضمام لنادي النصر خلال شهر يناير الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن اللاعب البرازيلي بات قريبًا من الانضمام لنادي النصر، بعد اقتراب النادي من إعارة نجمه الإيفواري سيكو فوفانا لنادي الاتفاق في الميركاتو الشتوي.

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سيكو فوفانا
فوفانا – المصدر @AlNassrFC

وأكد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، اليوم الجمعة، أن نادي النصر أصبح منفتحًا على رحيل فوفانا في الشتاء، بعدما رفض عرضًا من الريان القطري قبل أسبوعين؛ كونه عنصرًا أساسيًّا.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه على الرغم من الأداء المميز والدور الكبير الذي يلعبه النجم الإيفواري مع النصر هذا الموسم، إلا أن الإدارة غيرت رأيها، لرغبتها في تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا.

 

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