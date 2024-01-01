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دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٢ صباحاً
دليل يُقرب مبابي من ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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ذكرت تقارير إعلامية، أن دليلًا جديدًا ظهر ليقرب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي.

وقال الصحفي الإسباني “إيدي أجيّري”: إن النجم الفرنسي قام بشراء منزل خاص به في العاصمة الإسبانية مدريد، كما أضاف الصحفي أن المنزل الجديد للنجم الفرنسي يتواجد بجوار المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد.

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موقف مبابي من البقاء في باريس سان جيرمان

ولا يرغب مبابي، تجديد عقده مع إدارة باريس سان جيرمان حيث يريد الرحيل، كما يفكر في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تستبعد حاليًّا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

مبابي
مبابي – المصدر psg

وأضافت: “نية النادي هي أن يفي اللاعب بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025، بعدما عانى في السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية”.

وواصلت الصحيفة الإسبانية: “سيواجه النجم الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور”.

وجاء في ختام التقرير: “سيكون الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم نجم باريس سان جيرمان مجانًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء”.

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