دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد

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كشفت دراسة حديثة أن أدوية تعالج السرطان يمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من تصلب الشرايين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.
وحسب “روسيا اليوم”، أكد الخبراء أن التكنولوجيا المستخدمة وراء أدوية الجسيمات النانوية المستخدمة لعلاج الأورام يمكن استخدامها أيضًا لمساعدة المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين.
وذكر الدكتور بريان سميث، من جامعة ولاية ميشيغان، أن جزيئات “حصان طروادة” الصغيرة التي تستهدف الخلايا المناعية يمكن استخدامها لعلاج كلا المرضين القاتلين في المستقبل.
وأضاف أن إمكانية تطبيق نفس الدواء على مجموعتين مختلفتين من المرضى توفر حوافز مالية كبيرة وحوافز للحد من المخاطر.
كما أشار إلى أنه يوفر أيضًا إمكانية العلاج المتزامن للمرضى الذين يعانون من كلا المرضين.
وبسبب التشابه بين السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تكون الأدوية النانوية السرطانية مرشحة قوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعكس صحيح.
وقال الدكتور سميث إن السرطان وتصلب الشرايين كلاهما من الأمراض الالتهابية، ما يعني أنهما يمكن أن يكونا ناجمين عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم.
وأضاف أن هذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الجهاز المناعي يمكن أن يكون لها القدرة على علاج كلا المرضين.