Icon

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك Icon مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء Icon انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد Icon 8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور Icon التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان Icon دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد Icon طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه Icon نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر Icon استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة Icon وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
بسبب التشابه بين المرضين

دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٣٥ مساءً
دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة أن أدوية تعالج السرطان يمكن أن تساعد أيضًا في الوقاية من تصلب الشرايين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

الأدوية النانوية

وحسب “روسيا اليوم”، أكد الخبراء أن التكنولوجيا المستخدمة وراء أدوية الجسيمات النانوية المستخدمة لعلاج الأورام يمكن استخدامها أيضًا لمساعدة المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين.

قد يهمّك أيضاً
هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في كأس آسيا ؟

هل يكون مانشيني ثالث أجنبي يقود المنتخب السعودي لـ اللقب الـ4 في...

متى تظهر نتائج الاختبارات الرقمية؟ تقويم التعليم تجيب

متى تظهر نتائج الاختبارات الرقمية؟ تقويم التعليم تجيب

وذكر الدكتور بريان سميث، من جامعة ولاية ميشيغان، أن جزيئات “حصان طروادة” الصغيرة التي تستهدف الخلايا المناعية يمكن استخدامها لعلاج كلا المرضين القاتلين في المستقبل.

وأضاف أن إمكانية تطبيق نفس الدواء على مجموعتين مختلفتين من المرضى توفر حوافز مالية كبيرة وحوافز للحد من المخاطر.

كما أشار إلى أنه يوفر أيضًا إمكانية العلاج المتزامن للمرضى الذين يعانون من كلا المرضين.

وبسبب التشابه بين السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، قد تكون الأدوية النانوية السرطانية مرشحة قوية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعكس صحيح.

أمراض التهابية

وقال الدكتور سميث إن السرطان وتصلب الشرايين كلاهما من الأمراض الالتهابية، ما يعني أنهما يمكن أن يكونا ناجمين عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم.

وأضاف أن هذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الجهاز المناعي يمكن أن يكون لها القدرة على علاج كلا المرضين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم