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خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٥ مساءً
دي بروين منفتح على الانضمام للدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، بات قريبًا من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين، في الميركاتو الصيفي المقبل.

مفاوضات مع دي بروين

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن وفداً من صندوق الاستثمارات بدأ التواصل مع دي بروين، مؤكدًا أن اللاعب البلجيكي هدفًا رئيسًا للموسم المقبل.

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دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن دي بروين صاحب الـ32 عامًا، منفتح لتقييم تفاصيل العرض المقدم له بشأن انتقاله المحتمل للدوري السعودي، بعد نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ما يجعل نهاية الموسم الرياضي الحالي فرصة مناسبة للاستغناء عن خدماته، في حالة الاستقرار على عدم تجديد عقده.

كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

الابتعاد عن المشاركة بسبب الإصابة

ويُعد دي بروين واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم، بفضل المستويات المميزة التي يُقدمها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في المواسم الماضي، ودوره الكبير في التتويج بالثلاثية التاريخية.

وشارك النجم البلجيكي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة في المباريات، إلا أنه عاد مؤخرًا للتدريبات الجماعية.

كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

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