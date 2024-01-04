Icon

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية Icon 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني Icon لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة Icon موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز Icon المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف Icon فولهام يسعى لضم فيرمينو Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع Icon 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم الفريق في الصيف

دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٨ مساءً
دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الإعلامي نواف العقيل، أن نادي القادسية يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

القادسية يسعى لضم دي بروين

وعلق العقيل، قائلًا: “العملاق الجديد القادم للدوري السعودي نادي القادسية يضع كيفين دي بروين في أعلى الأهداف التي يريد جلبها الصيف المقبل”.

قد يهمّك أيضاً
مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية

مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

وشدد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، على أن الميركاتو الصيفي للقادسية سيكون ضخمًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عدم التعاقد مع محمد صلاح وسون في الشهر الحالي، وفقًا لمصادر متعددة.

وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، لينضم القادسية إليهم، كما تُشير التقارير إلى أن اللاعب منفتح لخوض هذه التجربة.

دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @KevinDeBruyne

القادسية يستهدف إبرام صفقات قوية

وقام القادسية بعدما استحوذت عليه شركة “أرامكو”، بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ضم ثنائي الهلال، لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو، ونجم النصر، ألفارو غونزاليس، بجانب تعاقدات أجنبية ومحلية أخرى.

ويستهدف نادي القادسية، التأهل إلى دوري روشن السعودي، وإبرام تعاقدات غير مسبوقة في الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويُعد دي بروين على رأس اللاعبين الذين يسعى لضمهم.

كاريلو مع القادسية
كاريلو – المصدر @Alqadsiah

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور
السعودية اليوم

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي...

السعودية اليوم
احذروا عض أو خربشة القطط
السعودية اليوم

احذروا عض أو خربشة القطط

السعودية اليوم
جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي في ركلة جزاء الفيحاء ضد الهلال
الرياضة

جماهير الأهلي والنصر تنتقد رأي فهد المرداسي...

الرياضة
كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار كريستيانو رونالدو عن ميسي
الرياضة

كيفن دي بروين: الأفضل لي اللعب بجوار...

الرياضة
تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام
السعودية اليوم

تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لتعزيز صدارته ضد الطائي

الرياضة
الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا
الرياضة

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا

الرياضة