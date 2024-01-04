دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية 13 وظيفة شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن فراس البريكان يفتتح سجله التهديفي في عهد مانشيني لا مؤشرات لتساقط الثلوج خلال الأيام المقبلة موقف يونايتد من العروض السعودية لـ برونو فرنانديز المنتخب السعودي يكسب ودية لبنان بهدف فولهام يسعى لضم فيرمينو وظائف هندسية وإدارية شاغرة بوزارة الدفاع 350 مليون ريال تكلفة المساعدات إلى غزة حتى الآن
أكد الإعلامي نواف العقيل، أن نادي القادسية يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وعلق العقيل، قائلًا: “العملاق الجديد القادم للدوري السعودي نادي القادسية يضع كيفين دي بروين في أعلى الأهداف التي يريد جلبها الصيف المقبل”.
وشدد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، على أن الميركاتو الصيفي للقادسية سيكون ضخمًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عدم التعاقد مع محمد صلاح وسون في الشهر الحالي، وفقًا لمصادر متعددة.
وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، لينضم القادسية إليهم، كما تُشير التقارير إلى أن اللاعب منفتح لخوض هذه التجربة.
وقام القادسية بعدما استحوذت عليه شركة “أرامكو”، بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ضم ثنائي الهلال، لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو، ونجم النصر، ألفارو غونزاليس، بجانب تعاقدات أجنبية ومحلية أخرى.
ويستهدف نادي القادسية، التأهل إلى دوري روشن السعودي، وإبرام تعاقدات غير مسبوقة في الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويُعد دي بروين على رأس اللاعبين الذين يسعى لضمهم.