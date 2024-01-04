دي بروين هدفًا رئيسيًّا لـ القادسية

أكد الإعلامي نواف العقيل، أن نادي القادسية يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

القادسية يسعى لضم دي بروين

وعلق العقيل، قائلًا: “العملاق الجديد القادم للدوري السعودي نادي القادسية يضع كيفين دي بروين في أعلى الأهداف التي يريد جلبها الصيف المقبل”.

وشدد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، على أن الميركاتو الصيفي للقادسية سيكون ضخمًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عدم التعاقد مع محمد صلاح وسون في الشهر الحالي، وفقًا لمصادر متعددة.

وينتهي عقد النجم البلجيكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، ويحظى باهتمام أكثر من ناد في دوري روشن السعودي، لينضم القادسية إليهم، كما تُشير التقارير إلى أن اللاعب منفتح لخوض هذه التجربة.

القادسية يستهدف إبرام صفقات قوية

وقام القادسية بعدما استحوذت عليه شركة “أرامكو”، بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ضم ثنائي الهلال، لوسيانو فييتو وأندريه كاريلو، ونجم النصر، ألفارو غونزاليس، بجانب تعاقدات أجنبية ومحلية أخرى.

ويستهدف نادي القادسية، التأهل إلى دوري روشن السعودي، وإبرام تعاقدات غير مسبوقة في الصيف، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويُعد دي بروين على رأس اللاعبين الذين يسعى لضمهم.