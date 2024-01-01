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لم ينضم لأي فريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣٥ مساءً
دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم
المواطن - محمد سمعه

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يُعاني الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا من عدم قدرته على إيجاد ناد مناسب للانضمام له بعد الرحيل عن نادي مانشستر يونايتد.

وكان الحارس الإسباني صاحب الـ33 عامًا رحل عن صفوف مان يونايتد في صيف 2023 وحتى الآن لم يجد أي ناد مناسب.

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أزمة للحارس الإسباني

وقالت صحيفة The Athletic البريطانية إن الحارس الإسباني بعدما كان يحصل على راتب أسبوعي من مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بمقدار 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أصبح الآن يفكر في العروض التي قُدمت له.

مانشستر يونايتد

وكان اسم دي خيا ارتبط بالانتقال لدوري روشن أو اللعب في صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكنه رفض بسبب رغبته في الانضمام لفريق أكبر ينافس على البطولات.

وكانت تقارير قالت إن الحارس الإسباني سيفكر في اعتزال كرة القدم صيف 2024، في حال لم يجد العرض المناسب له.

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