“ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو

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يأمل نجم إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي في حصد جائزة “ذا بيست”؛ تحقيق المزيد من الجوائز والإنجازات في مسيرته.
ويتنافس ميسي مع نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، ونجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، على جائزة “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم 2023.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في الحفل الذي يُقيمه “فيفا” في لندن، يوم الاثنين، على أن يتم اختيار الفائز بناء على الإنجازات التي حققها خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس الماضي.
وسبق أن توج ميسي صاحب الـ26 عامًا، بجائزة “ذا بيست” في عامي 2019 و2022، ويأمل في الجمع بين هذه الجائزة والكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي.
ويطمح النجم الأرجنتيني في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولاً على جائزة “ذا بيست”، الذي يتقاسمه حاليًا مع نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.