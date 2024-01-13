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“ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٠ مساءً
“ذا بيست” فرصة ميسي لفض شراكته مع رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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يأمل نجم إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي في حصد جائزة “ذا بيست”؛ تحقيق المزيد من الجوائز والإنجازات في مسيرته.

ميسي يُنافس هالاند ومبابي

ويتنافس ميسي مع نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند، ونجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، على جائزة “ذا بيست” المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل لاعب في العالم 2023.

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ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @InterMiamiCF

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في الحفل الذي يُقيمه “فيفا” في لندن، يوم الاثنين، على أن يتم اختيار الفائز بناء على الإنجازات التي حققها خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس الماضي.

ذا بيست 2021
جائزة الأفضل

التفوق على رونالدو

وسبق أن توج ميسي صاحب الـ26 عامًا، بجائزة “ذا بيست” في عامي 2019 و2022، ويأمل في الجمع بين هذه الجائزة والكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم للمرة الثانية على التوالي.

ميسي مع إنتر ميامي
ليونيل يحمل الكرة الذهبية – المصدر @InterMiamiCF

ويطمح النجم الأرجنتيني في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولاً على جائزة “ذا بيست”، الذي يتقاسمه حاليًا مع نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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