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بهدف إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين

رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٦ مساءً
رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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سخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانات منظومتها الدينية؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة البيئة التعبدية الخاشعة لهم، وتكثيف الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية ليوم الجمعة.

الاستعداد لصلاة الجمعة

‏ودعا معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، رواد الحرمين الشريفين من الزائرين والمعتمرين والمصلين يوم الجمعة إلى التعاون؛ لخلق أجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويظهر الأثر للشعائر في السلوك والوجدان.

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‏فيما طالب القيادات التخصصية في المنظومة الدينيّة ببذل مزيد من التهيئة للأجواء التعبدية، والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.

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