تركي آل الشيخ: تأجيل طرح تذاكر كأس موسم الرياض إلى الغد رئاسة الشؤون الدينية تسخر الإمكانيات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة هل يعود أوسبينا لقائمة النصر؟ حرس الحدود يحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان الوجهة الأقرب لـ سيكو فوفانا أمطار وتساقط البرد على الزلفي الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي! اعتماد نتائج الجوائز الخليجية لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية جاهزية إعلامية الهاكثون لتغطية فعاليات جامعة الفيصل الأحد بانيغا يُنهي تعاقده ويستعد للتوقيع مع نادٍ أرجنتيني
سخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانات منظومتها الدينية؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة البيئة التعبدية الخاشعة لهم، وتكثيف الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية ليوم الجمعة.
ودعا معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، رواد الحرمين الشريفين من الزائرين والمعتمرين والمصلين يوم الجمعة إلى التعاون؛ لخلق أجواء روحانية إيمانية، يعظم فيها المكان، ويظهر الأثر للشعائر في السلوك والوجدان.
فيما طالب القيادات التخصصية في المنظومة الدينيّة ببذل مزيد من التهيئة للأجواء التعبدية، والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.