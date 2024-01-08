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ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة

رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن تستقيل من منصبها

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٣ مساءً
رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن تستقيل من منصبها
المواطن - فريق التحرير

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استقالت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيت بورن، من منصبها، اليوم الاثنين، فيما أفاد الإليزيه بأن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

اجتمعت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن بعد ظهر الاثنين في قصر الإليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في حين أن تعديلًا وزاريًّا يبدو وشيكًا، ويعتبر وزير التعليم غابرييل أتال البالغ 34 عامًا الأوفر حظًّا لخلافتها وفق مصادر قريبة من السلطة التنفيذية الفرنسية.

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تعديل وزاري

وكان ثمة تكهنات حول مصير بورن على رأس الحكومة في الأيام الأخيرة، إذ عول الكثير من المقربين من ماكرون على تعديل وزاري واسع النطاق مع رحيلها.

قال مسؤول مقرب من السلطة التنفيذية: إن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال (34 عامًا) سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وخلال فترة توليها رئاسة الوزراء مدة عشرين شهرًا، نفذت بورن تعديلًا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرًا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر وأدى إلى بروز انقسامات داخل معسكر ماكرون.

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