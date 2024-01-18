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رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس”

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٠ صباحاً
رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس”
المواطن - فريق التحرير

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توعد سامر المسحل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق مخترق حسابه في منصة “إكس” باللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال المسحل عبر حسابه في منصة “إكس”: “تنويه لقد تم اختراق حسابي الخاص في منصة إكس والشكر موصول لإدارة الحساب على سرعة التجاوب وتم حذف جميع التغريدات التي نتجت عن الاختراق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ملاحقة المتسبب وأرجو عدم فتح الروابط المرسلة من حسابي الشخصي على الرسائل الخاصة”.

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وكانت تغريدة أثارت الجدل نُشرت في حساب رئيس النادي جاءت كالتالي: “جماهير الاتفاق العريقة.. أرجو أن تثقوا ثقة تامة بأنه لا يوجد أحد أكبر من الكيان.. من لا يستحق وجوده في عهدي سيرحل.. مهما كان اسمه ومنصبه وتأثيره… لدي ثقة كبيرة في فريق عملي وباللاعبين المخلصين وبإذن الله سنعود بالانتصارات والبطولات”.

واعتقد البعض أن تلك التغريدة جاءت بسبب رغبة الإنجليزي جوردان هندرسون في الرحيل عن النادي، قبل أن يظهر سامر المسحل ويؤكد اختراق حسابه.

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