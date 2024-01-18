رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس” لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار أبل توجه الضربة القاضية لسامسونج موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة سبب حرم جوردان هندرسون من نيل راتبه مع الاتفاق في أول 6 أشهر دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية جائزة جديدة يفوز بها كريستيانو رونالدو سامسونج تكشف رسميًّا عن هاتفي جالاكسي S24 و S24 بلس
توعد سامر المسحل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق مخترق حسابه في منصة “إكس” باللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المسحل عبر حسابه في منصة “إكس”: “تنويه لقد تم اختراق حسابي الخاص في منصة إكس والشكر موصول لإدارة الحساب على سرعة التجاوب وتم حذف جميع التغريدات التي نتجت عن الاختراق وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ملاحقة المتسبب وأرجو عدم فتح الروابط المرسلة من حسابي الشخصي على الرسائل الخاصة”.
وكانت تغريدة أثارت الجدل نُشرت في حساب رئيس النادي جاءت كالتالي: “جماهير الاتفاق العريقة.. أرجو أن تثقوا ثقة تامة بأنه لا يوجد أحد أكبر من الكيان.. من لا يستحق وجوده في عهدي سيرحل.. مهما كان اسمه ومنصبه وتأثيره… لدي ثقة كبيرة في فريق عملي وباللاعبين المخلصين وبإذن الله سنعود بالانتصارات والبطولات”.
واعتقد البعض أن تلك التغريدة جاءت بسبب رغبة الإنجليزي جوردان هندرسون في الرحيل عن النادي، قبل أن يظهر سامر المسحل ويؤكد اختراق حسابه.
تنويه:
تم اختراق حسابي الخاص في منصة إكس والشكر موصول لإدارة الحساب على سرعة التجاوب وتم حذف جميع التغريدات التي نتجت عن الاختراق وسيتم اتخاذ الاجراء القانوني في ملاحقة المتسبب وأرجو عدم فتح الروابط المرسلة من حسابي الشخصي على الرسائل الخاصة.
— سامر بن حسن المسحل (@sammisehal) January 17, 2024