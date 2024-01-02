رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله بدءًا من 15 يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية هل ينتقل حكيم زياش للنصر؟ تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العلا على مدى 3 أيام مشاركون دوليون في كأس العلا للصقور: العلا أروع ميدان للصقور أمير الشرقية خلال استقبال نائبه سعود بن بندر: المهمة كبيرة وأنت أهل لها سعود عبدالحميد الأكثر مشاركة قبل كأس آسيا 2023 اشتعال طائرة يابانية على متنها 367 شخصاً بعد اصطدامها بأخرى محمد صلاح يتألق بـ4 أرقام مميزة في البريميرليج السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي
كشف رئيس نادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، حقيقة التفاوض مع مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.
وأكدت تقارير نقلًا عن رئيس نادي الرجاء، أنه بدأ المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربي، من أجل استعارته أو التعاقد معه ضمن صفقة تبادلية مع الاتحاد.
وأوضح محمد بودريقة، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ونفى خلال تصريحاته لجريدة “كود” المغربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات لضم حمدالله.
ويمتد عقد المهاجم المغربي مع الاتحاد حتى عام 2025، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 14 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدفين، وحصل على بطاقتين صفراوين.
وسبق أن لعب حمدالله في المغرب لفريق أولمبيك آسفي، ولعب بعد ذلك مع أندية؛ أندية أليسوندز النرويجي، وكوانززهو آر أف الصيني، والجيش والريان القطريين، قبل أن ينضم للنصر في 2018، ومنه للاتحاد.
على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ تذبذب الأداء والنتائج مؤخرًا، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.