رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله

كشف رئيس نادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، حقيقة التفاوض مع مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

الرجاء لا يفاوض حمدالله

وأكدت تقارير نقلًا عن رئيس نادي الرجاء، أنه بدأ المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربي، من أجل استعارته أو التعاقد معه ضمن صفقة تبادلية مع الاتحاد.

وأوضح محمد بودريقة، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ونفى خلال تصريحاته لجريدة “كود” المغربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات لضم حمدالله.

ويمتد عقد المهاجم المغربي مع الاتحاد حتى عام 2025، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 14 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدفين، وحصل على بطاقتين صفراوين.

وسبق أن لعب حمدالله في المغرب لفريق أولمبيك آسفي، ولعب بعد ذلك مع أندية؛ أندية أليسوندز النرويجي، وكوانززهو آر أف الصيني، والجيش والريان القطريين، قبل أن ينضم للنصر في 2018، ومنه للاتحاد.

الاتحاد في دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ تذبذب الأداء والنتائج مؤخرًا، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.