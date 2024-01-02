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لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي

رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٤٩ مساءً
رئيس الرجاء يوضح حقيقة التفاوض مع حمدالله
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس نادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، حقيقة التفاوض مع مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، لضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

الرجاء لا يفاوض حمدالله

وأكدت تقارير نقلًا عن رئيس نادي الرجاء، أنه بدأ المفاوضات مع وكيل اللاعب المغربي، من أجل استعارته أو التعاقد معه ضمن صفقة تبادلية مع الاتحاد.

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وأوضح محمد بودريقة، أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ونفى خلال تصريحاته لجريدة “كود” المغربية، اليوم الثلاثاء، وجود أي مفاوضات لضم حمدالله.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @SPL

ويمتد عقد المهاجم المغربي مع الاتحاد حتى عام 2025، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم في 14 مباراة بدوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع هدفين، وحصل على بطاقتين صفراوين.

وسبق أن لعب حمدالله في المغرب لفريق أولمبيك آسفي، ولعب بعد ذلك مع أندية؛ أندية أليسوندز النرويجي، وكوانززهو آر أف الصيني، والجيش والريان القطريين، قبل أن ينضم للنصر في 2018، ومنه للاتحاد.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ تذبذب الأداء والنتائج مؤخرًا، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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