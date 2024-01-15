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بعد تألقه ضد برشلونة

رئيس الريال لـ فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥١ مساءً
رئيس الريال لـ فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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حرص رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على دعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فينيسيوس جونيور، متوقعًا تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

بيريز يُشيد بإمكانيات فينيسيوس

وذكرت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية: “بيريز هنأ فينيسيوس جونيور على مستواه في الكلاسيكو ضد برشلونة، والذي شهد تسجيله لهاتريك”.

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فينيسيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر @realmadriden

ولفتت الشبكة الإسبانية، إلى أن رئيس ريال مدريد؛ توجه إلى فينيسيوس، على أرض الملعب بعد نهاية الكلاسيكو، وقال له: “ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا جدًا”.

ولعب النجم البرازيلي دورًا كبيرًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة بنتيجة 4\1، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني.

فينيسيوس
اللاعب البرازيلي – المصدر @realmadriden

ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيكو

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعيش ريال مدريد، فترة رائعة على مستوى النتائج مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويحتل وصافة الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا، الذي خاض 20 مواجهة.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

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