رئيس ماكدونالدز: المقاطعة تضر أعمالنا في الشرق الأوسط

صرح كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، بأن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط، والبعض الآخر خارج المنطقة، تشهد تأثيرا ملموسا على الأعمال.

وشهدت سلاسل ماكدونالدز حملات مقاطعة شعبية طوعية، بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة.

وقال كمبنسكي في تصريح نقلته رويترز: ” المعلومات المضللة حول علامات تجارية مثل ماكدونالدز كانت محبِطة ولا أساس لها من الصحة”.

مالكون محليون في الدول الإسلامية

وأضاف: “في كل دولة نعمل بها، ومن بينها الدول الإسلامية، يمثل ماكدونالدز بكل اعتزاز مالكين محليين يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتهم ودعمها، إذ يقومون بتوظيف الآلاف من مواطنيه”.

يشار إلى أن شركة ماكدونالدز إسرائيل أعلنت في أكتوبر الماضي أنها وزعت آلاف الوجبات المجانية لأفراد الجيش الإسرائيلي، وتبرأ من هذا التصرف أصحاب حق امتياز العلامة التجارية في بعض البلدان الإسلامية.

وحققت سلسلة الوجبات السريعة إجمالي إيرادات سنوية بلغ 23.18 مليار دولار في العام المنتهي 2023.