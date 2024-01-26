رئيس يوفنتوس السابق: انضمام كريستيانو رونالدو لنا كان مربحًا القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الأمواه سافيتش رفض 100 مليون يورو من ميلان واليونايتد لعيون الهلال .. التفاصيل كاملة آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي نادٍ في دوري روشن يُراقب كورونادو الزكاة تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في السعودية وصل إلى الرياض قادمًا من الصين .. موعد مباراة النصر وإنتر ميامي
قال الإيطالي أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي السابق: إن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لليوفي كان مربحًا بالنسبة للنادي الإيطالي.
وتحدث أنييلي لموقع “فوتبول إيطاليا” قائلًا: “كانت صفقة جيدة لنا، أعطوني رونالدو واجعلوني أُبقي عليه دون وجود لأي وباء”.
وأضاف أنييلي: “صفقة رونالدو كانت قصة مختلفة بالنسبة لنا”.
وكان يوفنتوس تأثر ماليًّا وبدأ بالتراجع والتعرض لخسائر مالية، بسبب صفقة النجم البرتغالي التي كلفت خزائن النادي الإيطالي 100 مليون يورو في صيف 2018.