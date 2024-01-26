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رئيس يوفنتوس السابق: انضمام كريستيانو رونالدو لنا كان مربحًا

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٧ مساءً
رئيس يوفنتوس السابق: انضمام كريستيانو رونالدو لنا كان مربحًا
المواطن - فريق التحرير

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قال الإيطالي أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي السابق: إن انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لليوفي كان مربحًا بالنسبة للنادي الإيطالي.

صفقة رونالدو

وتحدث أنييلي لموقع “فوتبول إيطاليا” قائلًا: “كانت صفقة جيدة لنا، أعطوني رونالدو واجعلوني أُبقي عليه دون وجود لأي وباء”.

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وأضاف أنييلي: “صفقة رونالدو كانت قصة مختلفة بالنسبة لنا”.

وكان يوفنتوس تأثر ماليًّا وبدأ بالتراجع والتعرض لخسائر مالية، بسبب صفقة النجم البرتغالي التي كلفت خزائن النادي الإيطالي 100 مليون يورو في صيف 2018.

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