رائد المطيري: جائزتنا التي نتباهى بها كل يوم وجود قائدنا وداعمنا وزير الحرس الوطني

فازت وزارة الحرس الوطني مُمثلة بمركز الاتصال والإعلام، بجائزة التميز الإعلامي 2023، في نسختها الرابعة من بين أكثر من 3500 مشاركة، وتصدر العمل الإبداعي فيديو “عيالي فداها” قائمة الأعمال والذي تم نشره في اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

وتم إعلان فوز “عيالي فداها” خلال حفل الجائزة المقام في فندق الفورسيزون بالرياض بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.

رائد المطيري: جائزة نتباهى بها

من جهته، قال المستشار الإعلامي لسمو وزير الحرس الوطني المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال الأستاذ رائد بن سعد المطيري، أن جائزتنا الحقيقية التى نتباهى بها كل يوم هي وجود قائدنا وداعمنا سمو سيدي الأمير ⁧‫عبدالله بن بندر⁩ وزير الحرس الوطني، وبفضله بعد الله حققنا المركز الأول ونلنا ⁧‫جائزة التميز الإعلامي⁩ عن جدارة واستحقاق، مؤكداً أن مركز الاتصال والإعلام يضم شباب وشابات سعوديين هم الوقود الحقيقي لهذه الأعمال وسنواصل العمل والإبداع في المراحل القادمة.

الاحتفاء بالأعمال الإبداعية

يذكر أن جائزة التميز الإعلامي جائزة سنوية تحتفي بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتكرم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.