رابح صقر يشعل حفل موسم الرياض في “ليلة الصقر”

أطرب الفنان رابح صقر، جمهوره بحفل غنائي ساهر له، ليلة أمس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض في “ليلة الصقر”.

وقدم رابح صقر، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا دار، البال، مغرورة)، وغيرها من الأغاني القديمة والحديثة.

ليلة الصقر في موسم الرياض

وقاد المايسترو هاني فرحات، الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنان رابح صقر، في حفل ليلة أمس بموسم الرياض.

وفي المؤتمر وقبل انطلاق الحفل، قدم “صقر” الشكر للقيادة الرشيدة على ما تعيشه المملكة من تقدم مستمر في كافة المجالات.

وأكد أنه يقدم في حفل “ليلة الصقر” مجموعة من أعماله خلال مسيرة 42 عامًا من الفن، تشمل المرحلة الأولى والوسطى والأعمال الأخيرة.