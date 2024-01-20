رابح صقر يشعل حفل موسم الرياض في “ليلة الصقر” تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة قرغيزستان ماسكيرانو: إذا أراد ميسي سيكون معنا بالأولمبياد تقنية نجران تستقبل طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي غداً مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية فأر مصاب بمتحور فيروس قاتل يهرب من معمل تجارب صيني القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان إيفانكوفيتش: مباراة تايلاند مهمة والأخضر المرشح الأقوى أحمد الكسار: فخورون بتمثيل المنتخب واستبعاد اللاعبين أمور فنية السعودية تحقق تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين
أطرب الفنان رابح صقر، جمهوره بحفل غنائي ساهر له، ليلة أمس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض في “ليلة الصقر”.
وقدم رابح صقر، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا دار، البال، مغرورة)، وغيرها من الأغاني القديمة والحديثة.
وقاد المايسترو هاني فرحات، الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنان رابح صقر، في حفل ليلة أمس بموسم الرياض.
وفي المؤتمر وقبل انطلاق الحفل، قدم “صقر” الشكر للقيادة الرشيدة على ما تعيشه المملكة من تقدم مستمر في كافة المجالات.
وأكد أنه يقدم في حفل “ليلة الصقر” مجموعة من أعماله خلال مسيرة 42 عامًا من الفن، تشمل المرحلة الأولى والوسطى والأعمال الأخيرة.