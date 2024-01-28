راكيتيتش يخضع للفحص الطبي اليوم قبل التوقيع للشباب

بات نجم فريق إشبيلية، الكرواتي إيفان راكيتيتش، قريبًا للغاية من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

راكيتيتش يستعد لإجراء الفحص الطبي

وذكر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “سيجري إيفان راكيتيتش، اليوم الأحد، الجزء الأول من الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب”.

وأضاف فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل: “سيسافر راكيتيتش، الأسبوع المقبل، إلى السعودية لاستكمال الكشف الطبي وإجراءات انتقاله نهائيًا إلى فريق الشباب“.

وشدد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على أن النجم الكرواتي والشباب اتفقا على جميع بنود العقد، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال أيام.

وكان راكيتيتش صاحب الـ35 عامًا، قريبًا من دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تلقى عرضًا من الاتفاق براتب سنوي يصل لـ10 ملايين يورو، ولكن توقفت الصفقة، قبل أن يقترب من الشباب في يناير.

اللاعب الكرواني مع إشبيلية

ولعب النجم الكرواتي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، قبل أن يعود إلى إشبيلية بعقد يمتد لصيف عام 2024، ما يسهل من التفاوض معه ورحيله في يناير الحالي.