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راكيتيتش يودع إشبيلية ويقترب من الشباب

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٩ مساءً
راكيتيتش يودع إشبيلية ويقترب من الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، بات قريبًا من الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

الشباب يفاوض راكيتيتش

وأكد الصحافي ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، أن راكيتيتش أصبح على بُعد خطوة واحدة من دوري روشن السعودي، حيث ودع إشبيلية، وفي مفاوضات مع نادي الشباب.

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إيفان راكيتيتش
اللاعب الكرواتي

وكان راكيتيتش قريبًا من دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث تلقى عرضًا من الاتفاق براتب سنوي يصل لـ10 ملايين يورو، ولكن توقفت الصفقة، قبل أن تؤكد التقارير اقترابه من الشباب.

ولعب راكيتيتش في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، قبل أن يعود إلى إشبيلية بعقد يمتد لصيف عام 2024، ما يسهل من التفاوض معه ورحيله في يناير الحالي.

نجم برشلونة راكيتيتش
اللاعب الكرواتي

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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