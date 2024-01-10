رامون بلانيس في طريقه للاتحاد

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من التعاقد رسميًا مع الإسباني رامون بلانيس، لتولي منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يقترب من التعاقد مع رامون بلانيس

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن رامون بلانيس على بُعد خطوة ليصبح المدير الرياضي الجديد لنادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات.

كما أوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن رامون بلانيس، وافق رسميًا على العمل في السعودية، وسيترك ريال بيتيس الإسباني فورًا، وسيصبح خلال ساعات المدير الرياضي الجديد للاتحاد.

ويملك بلانيس صاحب الـ56 عامًا، خبرة كبيرة، حيث سبق له العمل كمدير رياضي في العديد من الأندية الإسبانية، وهي؛ برشلونة، خيتافي ورايو فاليكانو، وحاليًا في نادي ريال بيتيس.

الاتحاد يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي كلفه فقدان العديد من النقاط، والتراجع إلى المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي.